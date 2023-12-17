حماس: إسرائيل ارتكبت مجزرة مروعة بمحيط مستشفى كمال عدوان

المصدر: وكالات

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ردّت حركة "حماس" على إعلان الجيش الإسرائيلي عثوره على أسلحة، واعتقال نحو ثمانين عنصرا في الحركة الفلسطينية، بمحيط مستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت انتهاء عمليته في محيط مستشفى كمال عدوان قائلا إن هذه المنطقة استخدمت من جانب حماس كمركز قيادة ومراقبة.

نددت الحركة بما وصفته بـ"مجزرة مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي تمثلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى، شمال القطاع، بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب في دفنهم أحياء واستشهادهم".

وأشارت في بيان إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها العدو الجبان عن سبق إصرار وترصد بهدف ترهيب شعبنا ودفعه للنزوح عن أرضه".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أكد الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه على غرف للمرضى في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، منددا بـ"حصار" استمر أياما عدة، ومشيرا إلى اعتقال أفراد من طاقم المستشفى.

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