مقتل 11 فلسطينياً في مداهمة إسرائيلية استمرت لأيام بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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أعلنت سلطات الصحة الفلسطينية اليوم "الخميس" مقتل 11 فلسطينياً على الأقل في مداهمة للقوات الإسرائيلية مستمرة منذ أيام بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تقارير حول إطلاق نار ومئات الاعتقالات وتقييد الوصول إلى المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابا توفي متأثرا بجراحه صباح اليوم الخميس "جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي ما يرفع حصيلة الشهداء، منذ أول أمس، إلى 11". وأضافت أن فلسطينيين آخرين قتلا خلال الليل.

وقال الجيش في بيان إن قوات إسرائيلية فتشت مئات المجمعات واستجوبت مئات المشتبه بهم منذ بدء العملية في 12 ديسمبر.

وأضاف أن القوات فككت ستة مختبرات لصنع المتفجرات وأنفاقا وعبوات ناسفة.

وذكرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني في بيان أنه منذ بدء المداهمة صباح 12 ديسمبر اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد ذلك.

وقال محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين إن إسرائيل لا تسمح لسيارات الإسعاف بدخول مخيم جنين لنقل المرضى.

وأضاف "لدينا ست سيارات إسعاف، ولكننا لا نستطيع الوصول حتى إلى المرضى الذين هم بحاجة إلى نقلهم للمستشفى ومنهم يحتاج إلى غسيل كلى".

وقال "منذ مساء أمس لم نستطع الدخول إلى مخيم جنين لنقل حالات مرضية رغم محاولات التنسيق مع الصليب الأحمر والأونروا "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة". وصلنا الى مدخل المخيم لنقل حالة مرضية ولم يسمح لنا الجيش بالدخول".

وتابع "الجيش متواجد بشكل كبير في مخيم جنين وكذلك على مدخل مستشفى جنين الحكومي الذي يقع على مدخل مخيم جنين".

وذكر الجيش في بيان أن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء تفجيرات محكومة وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا اقتحموا مسجداً حيث أمكن سماع أصوات طلقات نارية متفرقة.

وردا على سؤال حول القتلى الفلسطينيين والتقارير عن منع الجنود سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى، أكد الجيش "نشاطا جاريا لمكافحة الإرهاب" في المدينة، وقال إنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل بعد انتهاء النشاط.

وقبل العملية الأحدث، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 275 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخصاً.



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