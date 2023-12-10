وزير الخارجية الروسي: هجمات حماس لا تبرر معاقبة إسرائيل للفلسطينيين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

توغلت دبابات إسرائيلية صوب وسط خان يونس اليوم الأحد في توغل جديد كبير في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على فشل الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز