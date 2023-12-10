الأردن: إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه

المصدر: رويترز

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه من خلال حرب ذكر أنه ينطبق عليها "التعريف القانوني للإبادة الجماعية".

وقال الصفدي أيضا إن إسرائيل خلقت قدرا كبيرا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة.

وأضاف في منتدى الدوحة "ما نراه في غزة ليس مجرد قتل للأبرياء وتدمير لحياتهم (من إسرائيل) لكنه مجهود ممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه".

وأضاف "لم نر العالم يصل بعد إلى المكان الذي ينبغي أن نصل إليه ... مطلب لا لبس فيه بإنهاء الحرب، حرب ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية".

وتابع أن حجم الدمار والقصف العشوائي لآلاف المدنيين يكذب هدف إسرائيل المعلن المتمثل في السعي للقضاء على حركة المقاومة (حماس).

وقال الصفدي أيضا إن خلافات كبيرة ظهرت على السطح في المحادثات بين وفد من الوزراء العرب ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الجمعة الماضي حول الدعم العسكري الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل ورفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

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