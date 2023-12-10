الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة .. الوضع الصحي في غزة كارثي

المصدر: رويترز

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد أن تأثير الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على قطاع الرعاية الصحية في غزة "كارثي".

وأضاف خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي للمنظمة إن الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة.

وأوضح أنه سيكون من المستحيل على منظمة الصحة العالمية تحسين الوضع في ظل أعمال العنف المستمرة.

وقال أمام المجلس المكون من 34 عضوا "من الواضح تماما أن تأثير الصراع على الصحة كارثي"، وأضاف "باختصار، زادت الاحتياجات الصحية بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه".

ويطالب الاقتراح الذي يراجعه المجلس والذي اقترحته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن بفتح ممر لدخول العاملين بالقطاع الطبي وإمداداتهم، وتكليف منظمة الصحة العالمية بتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء المستشفيات.

ومع ذلك، قال تيدروس إنه سيكون من "المستحيل تقريبا" تلبية تلك الطلبات نظرا للوضع الأمني على الأرض، وعبر عن أسفه العميق لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وأضاف أن "تزويد المرافق الصحية بالإمدادات أصبح صعبا للغاية ومهددا بشدة بسبب الوضع الأمني على الأرض وعدم كفاية إعادة الإمداد من خارج غزة".

وانتقدت إسرائيل هذا الاقتراح وقالت إنه يلفت النظر بشكل غير متناسب نحو إسرائيل ولا يتناول ما يوصف باستخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية من خلال وضع مراكز القيادة والأسلحة داخل المستشفيات.

وتعد مثل هذه الجلسات الطارئة لمنظمة الصحة العالمية نادرة وقد حدثت أثناء الأزمات الصحية لا سيما جائحة كوفيد-19 في عام 2020 وأثناء تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا عام 2015.

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