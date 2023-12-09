السلطة الفلسطينية تدين عرقلة واشنطن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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دانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن"فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية بسبب الفيتو الأمريكي "إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب".

واعتبرت الوزارة ذلك "امتداداً لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية".

ورأت أن هذا الإخفاق هو "فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين وبما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام".

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