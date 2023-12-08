حماس تعلن إحباط محاولة تحرير محتجزين في غزة ومقتل أحدهم

المصدر: رويترز

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة أنها أحبطت محاولة لتحرير محتجزين نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد المحتجزين.

ورفضت إسرائيل التعليق واتهمت الحركة بمحاولة شن حرب نفسية ضدها.

وذكرت كتائب القسام في بيان نشر عبر تطبيق تليغرام أنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة. ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين.

وقال بيان القسام إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا اسمه ساعر باروخ (25 عاما). وتشير قوائم الرهائن التي نشرتها إسرائيل إلى أن أحدهم يدعى سَحر باروخ، وهو طالب مدني كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما اقتيد من منزله خلال هجوم نفذته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب.

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في ذلك اليوم، لا يزال 137 شخصا محتجزين في غزة بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي عندما سئل عن رواية حماس عن المداهمة الفاشلة "لن نعلق على الحرب النفسية التي تواصل حماس شنها ضد شعب إسرائيل".

وأضاف "نحمل حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة هؤلاء الرهائن"، وكرر طلب إسرائيل للصليب الأحمر بزيارتهم. ولم يلب هذا الطلب حتى الآن.

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