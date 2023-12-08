مسؤول أمريكي يؤكد موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم

المصدر: ​رويترز

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أكد مسؤول أمريكي كبير، أمس، أن إسرائيل وافقت، بناءً على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح.

وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات. ولم يذكر المسؤول الأمريكي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.

كان منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، مارتن غريفيث، قد أكد، أمس، أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريباً للسماح بدخول المساعدات.

وأوضح غريفيث أنه لاحظ مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن دولا رئيسة - لا سيما إسرائيل ومصر - أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً.

وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ما زلنا نتفاوض، وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حالياً بأنه يمكن أن يُفتح قريباً».

كان 60% من السلع التي تدخل إلى القطاع المحاصر تمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

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