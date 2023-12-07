خروج 11067 أجنبياً ومزدوج الجنسية من غزة عبر منفذ رفح

المصدر: د ب أ

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أكدت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» أن 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية خرجوا من معبر رفح، إضافة إلى 529 مصاباً و1553 مصرياً.

وأوضحت المصادر أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس، بلغت 285 طائرة وعدد الشاحنات وصل إلى 2312، مشيرةً إلى إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طناً من الأدوية و17226 طناً من مواد غذائية.

وشددت المصادر على موقف مصر بضرورة وقف إطلاق النار فوراً لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسي، لإنهاء هذه الحرب.

وذكرت المصادر أن مصر تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل، لا سيما في منطقة شمال القطاع.

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