واشنطن تراجع تقريراً يفيد بمقتل مدنيين في غزة بذخائر أمريكية

المصدر: رويترز

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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم، أن الولايات المتحدة تراجع تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية، أفاد بأن ذخائر أمريكية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في غزة.

وذكر تقرير المنظمة الصادر، أمس، أن شظايا من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع عُثر عليها في أنقاض منازل مدمرة في وسط غزة، وأدى إلى مقتل 43 مدنياً من بينهم 19 طفلاً.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذّر، اليوم، من انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

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