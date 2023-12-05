ملك الأردن يدعو إلى التنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين

المصدر: رويترز

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قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم "الثلاثاء" إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبد الله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من "خطورة تدهور الأوضاع" جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

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