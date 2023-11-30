أول هجوم على القوات الأمريكية في سوريا خلال هدنة غزة

المصدر: د ب أ

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تعرَّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتمركزة في نهر الفرات في سوريا لهجوم صاروخي، أمس، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويُعَدُّ هجوم أمس هو الأول منذ 23 نوفمبر، الذي تم خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 74 هجوماً استهدف القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر.

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