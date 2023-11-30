الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً في سادس أيام الهدنة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها أطلقت سراح 30 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، في سادس عملية إفراج من نوعها، بموجب اتفاق هدنة مع حركة «حماس» في غزة.

وذكرت مصلحة السجون، في بيان، أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أن حركة حماس سلَّمت عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة إلى أربعة مواطنين من تايلاند، للصليب الأحمر الدولي.

وجاء الإعلان عن ذلك في منشور على منصة «إكس»، والمجموعة التي سُلمت إلى الصليب الأحمر هي سادس مجموعة من الرهائن يتم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي.

ولم يتضح إذا كان وقف إطلاق النار سيتم تمديده مرة ثانية، ما يسمح بمزيد من التبادلات.

وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، واختُطف نحو 240 شخصاً، واحتُجزوا في القطاع الساحلي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز