الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 3 فلسطينيين في غزة لانتهاك الهدنة

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، عن مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، أمس، بعدما «انتهكوا وقف إطلاق النار، وكانوا يشكلون تهديداً لقواتنا».

وقال المتحدث: «قواتنا سوف تواصل التصدي لأي تهديد»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في موقعها الإلكتروني.

يشار إلى أن جهوداً مصرية وقطرية أفضت إلى اتفاق الهدنة المؤقتة في الحرب بين حماس وإسرائيل التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام، ثم تم تمديدها يومين آخرين.

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