مجموعة السبع تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة وتمديد الهدنة

المصدر: د ب أ

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دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من قطاع غزة.

ورحبت مجموعة الدول الصناعية في بيان بإطلاق سراح بعض الرهائن "الذين احتجزتهم حماس ومنظمات إرهابية أخرى في 7 أكتوبر، والوقف الأخير في الأعمال القتالية الذي سمح بزيادة المساعدات الإنسانية" للوصول إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف البيان: "نحن، بصفتنا مجموعة السبع، نحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط. ندعو إلى تسهيل رحيل جميع الرعايا الأجانب".

وتابع: "نؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها، وفقا للقانون الدولي، حيث تسعى إلى منع تكرار هجمات 7 أكتوبر".

وكان نحو 240 شخصا قد اختطفوا في قطاع غزة وسط الهجمات التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وحتى الآن تم إطلاق سراح 81 رهينة، من بينهم 61 مواطنا إسرائيليا، من غزة منذ بداية الهدنة. وفي المقابل، تم إطلاق سراح 180 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ودعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى "البناء على بنود الاتفاق" لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقالت المجموعة: "نشدد على أهمية حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي. ما زلنا ثابتين في التزامنا بالعمل مع جميع الشركاء في المنطقة لمنع الصراع من التصعيد أكثر".

وتابعت: "لا نزال ملتزمين بدولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".

وتتألف مجموعة السبع من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا.

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