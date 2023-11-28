رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتمديد الهدنة الحالية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

ووافق الجانبان يوم الاثنين على تمديد هدنة الأربعة إيام في غزة والتي دخلت حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي ليومين إضافيين، قبل ساعات فقط من نهايتها.

وقالت فون دير لاين في بيان "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتمديد ليومين في وقف الاعمال العدائية بين إسرائيل وحماس".

وتابعت"ادعو مرة أخرى حماس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تم أخذهم خلال هجومهم في السابع من أكتوبر".

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين يوميا.

وتم حتى الآن إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا إسرائيليا من غزة.

في المجمل، تنص الصفقة على تبادل 100 محتجز كحد أقصى مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، على مدار 10 أيام.

وقالت فون دير لاين إن تمديد وقف إطلاق النار سيسمح لمزيد من المدنيين في قطاع غزة بتلقي "المساعدات الأساسية".

ووفقا لها، فإن المفوضية الأوروبية قامت حتى الآن بنقل 900 طن من المساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر عبر 20 رحلة جوية. وأضافت أنه من المقرر أن تتبعها أربع رحلات أخرى هذا الأسبوع.

وقالت "في الأيام الأربعة الماضية، كان من دواعي سرورنا أن نرى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأوائل، إلى جانب المحتجزين من جنسيات أخرى".

وتابعت "أرحب أيضا بالزيادة الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي أصبحت ممكنة بفضل هذا التوقف في الأعمال العدائية".

يشار إلى أن حماس شنت هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر الماضي. وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص في المستوطنات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، وتم احتجاز نحو 240 شخصا داخل القطاع الساحلي.

وقامت إسرائيل بالرد بشن أعنف قصف لها على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن، وبدأت أيضا هجوما بريا على القطاع الساحلي، الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007 ، ما أسفر حتى الآن عن مقتل حوالي 15 ألف فلسطيني في غزة وأصيب أكثر من 36 ألفا، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

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