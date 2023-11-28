بلينكن يزور إسرائيل والضفة والإمارات هذا الأسبوع لمواصلة دبلوماسية غزة

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن سيتوجه إلى بلجيكا ومقدونيا الشمالية وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات من الاثنين إلى السبت.

وجاء في البيان "في إسرائيل والضفة الغربية، سيناقش الوزير بلينكن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين وحماية حياة المدنيين أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في وقت سابق إن بلينكن سيناقش ما تريد واشنطن رؤيته في غزة إذا تمكنت إسرائيل من القضاء على حماس.

وأفادت الوزارة بأن بلينكن سيبحث أيضا الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حضوره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

وستكون هذه هي زيارته الثالثة للمنطقة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل فقتلوا أكثر من 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة.

وقصفت إسرائيل بعدها قطاع غزة وشنت هجوما بريا في شماله، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، وفق السلطات الصحية في غزة.

وأُطلق سراح بعض الرهائن في الأيام القليلة الماضية مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في اتفاق توسطت فيه قطر ومصر ووافقت عليه إسرائيل وحماس والولايات المتحدة.

ومنذ الهجوم المروع الذي بدأ أحد أكثر الفصول دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، يقوم بلينكن بمساع دبلوماسية مع القادة الإسرائيليين والعرب للمساعدة في ضمان عدم اتساع نطاق الصراع وإطلاق سراح الرهائن وتسليم المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية.

وسيتحدث هذا الأسبوع عن مستقبل غزة والحاجة إلى حل سياسي دائم للصراع الطويل الأمد، بعد أن أوضح خطوط واشنطن الحمراء خلال زيارة لليابان هذا الشهر إزاء كيفية حكم القطاع إذا هُزمت حماس.

واستبعد بلينكن الاحتلال الإسرائيلي لغزة والتهجير الدائم لسكانها وتقليص مساحة أراضيها، على الرغم من عدم ظهور خطة واضحة بعد في المحادثات مع الدول العربية وإسرائيل والزعماء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن "سيناقش أيضا المبادئ التي حددها في طوكيو في الثامن من نوفمبر والخطوات الملموسة لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".

ووصل بلينكن مساء الاثنين إلى بروكسل، حيث سيحضر قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء. وسيحضر اجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من المقرر عقده يوم الأربعاء في سكوبيا.

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