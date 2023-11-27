الإعلان عن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل يومين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة، تم التوصل إلى اتفاق» لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة».

وأكدت حركة حماس، اليوم، أنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين بالشروط نفسها، لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام.

وتوصلت حماس وإسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام تنتهي مساء اليوم بوساطة قطرية ومصرية.

ويتضمن الاتفاق الإفراج عن 50 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل 150 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل وزيادة إدخال إمدادات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى قطاع غزة.

وجاء اتفاق الهدنة في ظل حرب غير مسبوقة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلَّفت نحو 14 ألف قتيل فلسطيني ، وذلك رداً على قيام حماس بعملية «طوفان الأقصى» التي شملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن إسرائيليين وأجانب واقتيادهم إلى القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز