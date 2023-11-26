بدء تسليم محتجزين إسرائيليين من حماس إلى الصليب الأحمر

المصدر: رويترز

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أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم، أن الصليب الأحمر بدأ تسلُّم مجموعة جديدة مكونة من 13 محتجزاً إسرائيلياً وخمسة آخرين يحملون جنسيات أخرى من حركة «حماس».

وذكرت القناة أن مسؤولي الأمن في مصر بدأوا أيضاً إجراءات تبادل المحتجزين.

كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أكد أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن السلطات المصرية تسلمت قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيلياً، كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وتضم 39 فلسطينياً.

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