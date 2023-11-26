البيت الأبيض: محتجز أمريكي في غزة قد يتم إطلاق سراحه اليوم

المصدر: رويترز

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أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.

وقال لبرنامج «واجه الصحافة»، الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلَق سراحه اليوم».

وأحجم سوليفان عن الكشف عن هوية الرهينة الذي قد يتم إطلاق سراحه.

واتفقت إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 26 إسرائيلياً وأربعة تايلانديين، في حين أفرجت إسرائيل عن 78 فلسطينياً.

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