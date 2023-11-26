الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة أكثر من مليون دولار من حماس

المصدر: د ب أ

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أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي صادر ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار خلال حربه ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن معظم الأموال كانت بعملة الشيكل الإسرائيلية، مشيرةً على أنه تم العثور عليها «في معاقل حماس ومنازل أشخاص مطلوب القبض عليهم».

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام الأموال لتمويل الأنشطة الارهابية. ولم توضح المتحدثة كيف ستنفق الحكومة الإسرائيلية الأموال.

كانت حماس قد أعلنت أنها سلمت الصليب الأحمر 17 رهينة (13 إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وذلك بعد تأخرها عدة ساعات.

وقالت في بيان: «في إطار التهدئة الإنسانية، سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً، و4 من حملة الجنسيات الأجنبية».

​وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، بعد نقل الدولتين التزام إسرائيل بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق.

ونشرت حماس قائمة بـ 39 اسماً لأسرى أطفال وأسيرات فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الليلة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

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