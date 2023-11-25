حماس: 4 خروقات إسرائيلية تهدد تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة في غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن مصدر في حركة «حماس»، مساء اليوم، عن 4 خروقات إسرائيلية تهدد تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة في غزة، بما في ذلك إتمام تبادل الأسرى.

وقال المصدر إن الخروقات تشمل رصد تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب قطاع غزة، وإطلاق النار في المناطق الحدودية، ما أسفر عن جرحى.

وأضاف أن إسرائيل عرقلت إدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الوقود إلى مدينة غزة وشمالها برغم الاتفاق على إدخال 100 شاحنة من مجمل 200 شاحنة.

إلى جانب ذلك، تحدث المصدر عن تلاعب إسرائيل في معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم، أنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت القسام، في بيان، أن قرار التأخير جاء حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وبسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك أسباباً فنية وراء تأخر استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وكان مقرراً أن تفرج إسرائيل عن دفعة ثانية تقدَّر بـ39 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء مقابل إفراج حركة حماس عن 13 محتجزاً إسرائيلياً آخرين.

وصرح، ظهر اليوم، رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، بأن إسرائيل لم تلتزم أمس ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.

وقال المتحدث باسم هيئة الحدود والمعابر في غزة، هشام عدوان، إن معبر رفح بين غزة ومصر شهد عودة 250 من العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة تضم 61 شاحنة مساعدات توجهت إلى مناطق شمالي القطاع، وهي تعد الكبرى منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

ودخلت الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ صباح أمس، دون أن يتم تسجيل أي حادث أمني كبير حتى الآن.

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