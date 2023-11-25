أكدت أنها تهدد استكمال تنفيذه.. حماس تحذر من خروقات اتفاق الهدنة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم، أن «خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق الهدنة تشكل خطراً على استكمال تنفيذه».

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم، عن النونو قوله إن «الاحتلال يريد أن ينتقص دائماً من حقوق الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن ذلك «بالنسبة لنا غير مقبول ومرفوض».

وأوضح أن «ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه»، لافتاً إلى أن «الاحتلال تجاهل موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، وهو ما يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي».

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال أطلقت النار على العديد من المواطنين خلال فترة الهدنة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين أمس»، مضيفاً: «نحن قدمنا من جانبنا أشياء لم تكن في الصفقة، مثل إطلاق سراح العمال التايلنديين، وفق الاتفاق الذي تم بوساطة تركية ودور قطري».

وتابع: «هذه الأمور أبلغنا بها الوسطاء وهم يتحركون بها، وعلى الاحتلال أن يلتزم ببنوده كما التزمنا نحن بها».

وذكر أن «الاتفاق تم في وقت تنهمر فيه دماء الشهداء، وهذا حق فلسطيني، ونحن ما زلنا ننتظر ونتابع تنفيذ كل بند من الاتفاق بشكل تفصيلي».

وأكد النونو أن الحركة منفتحة على بدء المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج باقي الأسرى، والتوصل إلى صفقات جديدة، مشدداً على أن «الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب، ولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز