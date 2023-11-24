هجوم إسرائيل على غزة يحصد أكثر من 14800 فلسطيني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت حركة حماس عن حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين راحوا ضحية الهجوم الذي شنَّته إسرائيل على قطاع غزة.

وأوضحت، أمس، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من سبعة أسابيع، ارتفع إلى 14854 شخصاً.

وأعلن المكتب الصحفي الحكومي في غزة أن أكثر من 36 ألف شخص أصيبوا، مشيراً إلى أن أغلبهم من الأطفال والشباب والنساء، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

ويعتبر هذا أكبر عدد يُقتل من الفلسطينيين خلال حرب في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً للأرقام المقدمة.

واندلعت حرب غزة الأخيرة بسبب أعنف هجوم تتعرض له إسرائيل في تاريخها، الذي نفَّذته حماس في 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حيث قُتل نحو 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز