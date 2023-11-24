مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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قُتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في صدره خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي مساء أمس، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بمداهمة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه جرى نقل الطفل في البداية إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً متأثراً بإصابته الخطرة.

وبحسب التقرير، أطلقت قوات الاحتلال النار على الفتى لأسباب غير معروفة. ولم يكن من الممكن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير.

وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل بشكل كبير، منذ أن شنَّت حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

وقُتل نحو 220 فلسطينياً بالضفة الغربية في مواجهات مع جنود إسرائيليين وهجمات نفَّذها مستوطنون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل أكثر من 1800 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، معظمهم على صلة بحماس.

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