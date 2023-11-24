4 هجمات على قوات أمريكا في العراق وسوريا خلال ساعات

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأوضح المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين شمال شرقي سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق.

وذكر المسؤول العسكري الأمريكي أنه حتى أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.

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