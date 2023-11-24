إسرائيل تؤكد مقتل قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، أمس، مقتل قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقام الجيش، مسترشداً بمعلومات استخباراتية من البحرية وإدارة الاستخبارات الحربية والشين بيت، ومستخدماً طائرة مقاتلة، بتصفية عمر أبو جلال، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس، وعنصر آخر من القوة البحرية لحماس، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن قتل عدد من قيادي حركة حماس خلال هجماتها البرية والجوية في قطاع غزة، رداً على قيام الحركة في السابع من الشهر الماضي بعملية «طوفان الأقصى» التي شملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع الخاضع لسيطرة الحركة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز