غالانت: الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال شهرين آخرين بعد الهدنة القصيرة

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه بمجرد أن تنتهي الهدنة المؤقتة القصيرة مع حركة حماس، سوف يستأنف الجيش القتال بكثافة على الأقل لمدة شهرين آخرين.

وقال غالانت لقوات من وحدة النخبة البحرية «شايطيت 13»: «ما سوف ترونه في الأيام المقبلة أولاً الإفراج عن رهائن»، مشيراً إلى أن «هذه التهدئة سوف تكون قصيرة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف: «سوف يكون هناك استئناف (للقتال)؛ لأننا نحتاج إلى استكمال النصر وخلق قوة الدفع للإفراج عن المجموعات التالية من الرهائن الذين لن يعودوا إلا بالضغط».

وأوضح أنه حتى بعد انتهاء فترة القتال المكثف، سوف يكون هناك الكثير من العمليات التي سوف يكون للوحدة «شايطيت 13» شيء ما للقيام به حتى لا يكون هناك أي تهديد عسكري من قطاع غزة، متابعاً: «سوف نتمتع بحرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة».

كان ماجد الأنصاري، الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن، اليوم، ان الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، التي مدتها أربعة أيام، ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غدٍ.

وأضاف: «سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة، وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون، وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصاً».

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