بقرار من البرهان.. إقالة 4 وزراء من حكومة السودان

المصدر: د ب أ

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارين باعتماد قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف أربعة وزراء وتكليف أربعة آخرين خلفاً لهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس.

وتضمن قرار المجلس الوزراء إنهاء خدمة كل من:

1- فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية.

2-محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.

3- بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة.

4-عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

ولم يذكر القرار مزيداً من التفاصيل عن أسباب إنهاء التكليف.

وقرَّر مجلس الوزراء تكليف كل من:

1- اللواء شرطة خليل باشا سايرين امرقيل - بمهام وزارة الداخلية.

2- معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل.

3- محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة.

4- أسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.

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