ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 14532

المصدر: د ب أ

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ارتفعت اليوم "الأربعاء"، حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 14532 منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من الشهر الماضي بحسب ما أعلن مسؤول حكومي فلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي إن من بين القتلى أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة "ما يعني أن 69% من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء".

وبلغ عدد المفقودين قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثاميهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وأضاف أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، وقتل 25 من طواقم الدفاع المدني، و64 صحفياً، فيما زاد عدد الإصابات عن 35 ألف، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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