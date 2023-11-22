السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان على ضرورة تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم "الأربعاء" حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وأكدا على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان السيسي استقبل الملك عبد الله اليوم في مطار القاهرة الدولي.

ورحب السيسي وعبدالله الثاني بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وأكدا على رؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء.

ويأتي ذلك تجسيداً للتوافق الدولي المتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة، بحسب المتحدث.

واستعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز