الجيش السوري يعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش السوري أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه «فجر اليوم، نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق»، مؤكداً أنه «قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».

وأفاد البيان بوقوع بعض الخسائر المادية، في حين أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيَّرة أصابت مدرسة في إيلات بجنوب إسرائيل، وتابع أنه استهدفها رداً على ذلك.

وتشهد المنطقة موجة من الهجمات منذ السابع من أكتوبر عندما هاجم مقاتلون من حماس إسرائيل، وما أعقب هذا من ضربات إسرائيلية على غزة.

وقالت سوريا، في الثامن من نوفمبر، إن إسرائيل نفَّذت هجوماً جوياً استهدف مواقع عسكرية جنوبي سوريا، بعدما أدى الصراع بين حماس وإسرائيل إلى زيادة الهجمات المتبادلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز