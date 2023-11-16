إسرائيل تأمر سكان 4 بلدات في جنوب قطاع غزة بإخلائها

المصدر: رويترز

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أمرت إسرائيل المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة اليوم الخميس مما زاد المخاوف من توسع نطاق حربها على حركة حماس لمناطق أبلغت الناس قبل ذلك أنها آمنة ليتوجهوا لها.

وفي شمال القطاع قالت إسرائيل إن قواتها لا تزال موجودة في مجمع الشفاء الطبي لكن دون تقديم أي تفاصيل عن العمليات هناك منذ أمس، عندما اقتحمت القوات المجمع بعد حصاره لأيام.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأوضاع في المستشفى صباح اليوم الخميس بعد أن فقدت الاتصال بالأطباء داخله منذ أمس الأربعاء.

وأمرت منشورات أسقطتها طائرة إسرائيلية خلال الليل المدنيين بمغادرة خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مئة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.

وجاء في المنشورات أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع ما تفعله حركة حماس في مناطق السكن المذكورة وأضاف "من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة... أي شخص يقترب من الإرهابيين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر، وسيتم استهداف كل منزل يستخدمه الإرهابيون". وقال السكان إن المنطقة تعرضت بالفعل لقصف مكثف خلال الليل.

وأمرت إسرائيل بالفعل بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من قطاع غزة قبل أن تدخله قوات برية في أواخر الشهر الماضي. ويحمل سكان يسيرون في صفوف طويلة متعلقات قليلة يوميا وهم متجهون جنوبا ويمرون أمام جنود إسرائيليين خلال "فترات توقف تكتيكية" لست ساعات للسماح للسكان بالمغادرة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مشردون ولاذ أغلبهم ببلدات في جنوب القطاع.

وبدأت إسرائيل حملتها ضد حركة حماس التي تدير قطاع غزة بعد أن شنت الحركة هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن 1200 قتلوا واحتجز نحو 240.

ومنذ ذلك الحين شددت إسرائيل حصارها على القطاع بقطع الغذاء والوقود ونفذت ضربات وقصفا جويا وتوغلا بريا تقول السلطات الفلسطينية، في بيانات قالت عنها الأمم المتحدة إنها موثوقة، إنه قتل أكثر من 11500 شخص نحو 40 بالمئة منهم أطفال بينما لا يزال الكثير من القتلى تحت الأنقاض.

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