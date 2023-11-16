حرب إسرائيل على غزة تحصد أرواح 11500 فلسطيني من المدنيين

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة من جراء الحرب التي تشنُّها إسرائيل على القطاع، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

وأعلنت حماس، أمس، أن 11 ألفاً و500 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة، بحسب المصدر نفسه. كذلك، أصيب 29 ألفاً و800 شخص.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي دخول قواته مستشفى الشفاء في غزة، مؤكداً أنه حاصر المجمع في إطار هجومه البري على حماس، متهماً الحركة بإخفاء مقار قيادتها داخل مجمع المستشفى.

وأوضح، أمس، أن قواته تنفذ عملية دقيقة ضد حماس في منطقة محددة من المجمع، في الوقت الذي تتخذ خطوات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات ملاذاً لمقاتليها، زاعمةً أن حماس أقامت مركز قيادتها الرئيس داخل مستشفى الشفاء الأكبر في المنطقة المحاصرة وتحته، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.

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