إسرائيل تؤكد العثور على أسلحة في مستشفى الشفاء.. وحماس تنفي

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أكد الأميرال دانيال هاجاري، كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية عثرت على أسلحة وعتاد قتالي ومعدات تكنولوجية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة اليوم، مشيراً إلى أنها تواصل البحث في مجمع المستشفى.

ونشر الجيش أيضاً مقطع فيديو قال إنه يُظهر بعض المواد التي عُثر عليها في مبنى لم يفصح عنه في المستشفى، بما في ذلك أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية وسترات واقية.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي عتاد أو سلاح في مستشفى الشفاء في غزة الذي اقتحمه اليوم، موضحةً أنها لا تسمح بالأساس بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

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