حرب إسرائيل على غزة تحصد أرواح 11240 فلسطينياً من المدنيين

المصدر: رويترز

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كشف المكتب الإعلامي لـ«حماس» في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل، أن إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 اليوم.

وأوضح المكتب أن الحصيلة منذ السابع من أكتوبر تشمل 4630 طفلاً و3130 امرأة.

كانت حصيلة القتلى الفلسطينيين قد ارتفعت، أمس، إلى 11180 في غزة خلال الأسبوع السادس من الحرب التي تشنُّها إسرائيل على القطاع، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إن من بين القتلى 4609 أطفال و3100 امرأة، فيما أصيب أكثر من 28 ألف آخرين، إلى جانب إحصاء 3200 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأضاف أن 22 مستشفى و49 مركزاً صحياً توقفت عن العمل في قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وذكر أن 41030 وحدة سكنية تعرضت للتضرر الكلي بفعل هجمات إسرائيل، فيما جرى تدمير 92 مقراً حكومياً و241 مدرسة و70 مسجداً و3 كنائس.

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