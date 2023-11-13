ملك الأردن يرفض أي خطة لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة

المصدر: رويترز

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله رفض أي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع، مشدداً على أن أصل الأزمة يتمثل في حرمان إسرائيل الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.

وقال العاهل الأردني لكبار السياسيين، في تصريحات بالقصر الملكي، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري أو أمني للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن قطاع غزة ينبغي ألَّا تفصله إسرائيل عن باقي الأراضي الفلسطينية، متابعاً: «أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة».

وأردف: «الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار».

وأوضح العاهل الأردني أنه حذر منذ فترة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أن هجمات المستوطنين اليهود على المدنيين الفلسطينيين يمكن أن تدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.

ويقيم بالأردن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين يخشون من طرد إسرائيل للسكان من الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال الملك عبد الله، هذا الشهر، إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو إحياء المفاوضات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراض تحتلها إسرائيل، فيما يُعرف باسم «حل الدولتين»، منذ نحو عقد.

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