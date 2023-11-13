غالانت: دعوات الإطاحة بنتانياهو في خضم الحرب على غزة " ضرب من الجنون"

المصدر: د ب أ

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عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المعارض بيني غالانت دعوات عامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حسبما ذكرت الاذاعة العامة الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصادر قريبة من عضو مجلس الحرب الإسرائيبلي.

وقالت المصادر إن غالانت يعتبر دعوات الإطاحة بنتانياهو في خضم الحرب على غزة " ضرب من الجنون".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة الإسرائيلية، أضافت المصادر أن غالانت يعتقد بشدة أن الوقت سيحين للقيام بمراجعة شاملة للمسؤوليات فيما يتعلق بالإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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