مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء بغزة مؤلم وخطير

المصدر: د ب أ

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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا.

وذكر أدهانوم جيبريسوس في منشور ليل الأحد عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس ، تويتر سابقا، "إن منظمة الصحة العالمية تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في مستشفى الشفاء في غزة".

وتابع في منشوره أن "الوضع مؤلم وخطير ، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء ومع ضعف الإنترنت الشديد ما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية".

وأضاف أن "إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة أدت إلى تفاقم الظروف التي هي بالفعل حرجة". وقال "من المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ، ومن المؤسف أن المستشفى لم يعد يقوم بدوره كمستشفى بعد الآن".

وأكد أن " العالم لا يمكن أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس".

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

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