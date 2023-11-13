الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة إصاباته بعد ضربات "حزب الله"

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي وخدمات الإنقاذ أن الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني الأحد أصابت سبعة جنود إسرائيليين و10 أشخاص آخرين.

وجاءت الاشتباكات جراء استمرار المناوشات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما يهدد بانتقال التصعيد إلى جبهة أخرى في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سبعة من جنوده أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة شمال إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ولم تذكر خدمة الإنقاذ الإسرائيلية الموقع أو تقدم معلومات عن الجرحى العشرة الآخرين جراء انفجار الصواريخ وشظاياها، لكنها قالت إن اثنين منهم في حالة حرجة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه حدد 15 عملية إطلاق من لبنان خلال الساعة الماضية، وأن أنظمته الدفاعية اعترضت أربعة منها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

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