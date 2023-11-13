حماس : مستشفى الشفاء يخضع بشكل كامل لوزارة الصحة الفلسطينية ولسنا طرفاً في إدارته

المصدر: رويترز

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أعلنت حركة حماس انها ليست طرفاً في إدارة مستشفى الشفاء، ولا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه، وأنه يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية.

كما نفت حركة حماس رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.

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