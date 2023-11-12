حرب إسرائيل على غزة تحصد 11180 فلسطينياً من المدنيين

المصدر: ​د ب أ

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ارتفعت، اليوم، حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 11180 في غزة خلال الأسبوع السادس من الحرب التي تشنُّها إسرائيل على القطاع، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إن من بين القتلى 4609 أطفال و3100 امرأة، فيما أصيب أكثر من 28 ألف آخرين، إلى جانب إحصاء 3200 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأضاف أن 22 مستشفى و49 مركزاً صحياً توقفت عن العمل في قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وذكر أن 41030 وحدة سكنية تعرضت للتضرر الكلي بفعل هجمات إسرائيل، فيما جرى تدمير 92 مقراً حكومياً و241 مدرسة و70 مسجداً و3 كنائس.

في سياق آخر، استؤنف، اليوم، السماح بإجلاء رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري، بعد توقف استمر يومين.

وقال مكتب إعلام معبر رفح إن 826 شخصاً من الأجانب ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة، إضافة إلى 4 جرحى و5 مرضى فلسطينيين للعلاج في مستشفيات مصرية.

وتمكَّن 3200 أجنبياً أو من حملة الجنسية المزدوجة و247 جريحاً بينهم 13 من مرضى السرطان من مغادرة غزة منذ إعادة تشغيل معبر رفح في 22 من الشهر الماضي.

وجاء إعلان إسرائيل الحرب بعدما شنَّت حركة حماس، في السابع من الشهر الماضي، عملية «طوفان الأقصى» التي شملت هجمات صاروخية واقتحاماً لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

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