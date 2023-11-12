نتانياهو: التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن رهائن محتمل

المصدر: ​أ ف ب

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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع حماس للإفراج عن رهائن، واصفاً ذلك بأنه «محتمل».

وقال نتانياهو، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، اليوم، لدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنّين المحتجزين رهائن لدى حماس في قطاع غزة: «ذلك محتمل، ولكن كلما قلَّلت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه».

واعتبر أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، قائلاً: «لم نكن قريبين على الإطلاق (من التوصل إلى اتفاق)، حتى بدأنا العمليات البرية... في اللحظة التي بدأنا فيها العمليات البرية، بدأت الأمور تتغير».

وأضاف: «الضغط على قادة حماس هو ما يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، وإذا أتيح اتفاق فسنتحدث عنه عندما يكون قائماً، وسنعلن عنه إذا تم التوصل إليه».

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصاً تم احتجازهم رهائن في قطاع غزة خلال اليوم الأول من هجوم حماس. ومن بين المحتجزين ما لا يقل عن ثلاثين قاصراً، بينهم أطفال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

كان نتانياهو قد أكده رفضه الدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار ما لم يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ239 الذين أسرتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر.

وتعهدت إسرائيل بإنهاء حكم حماس المستمر منذ 16 عاماً في غزة وسحق قدراتها العسكرية، في حين ألقت باللوم على المسلحين في الخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب على 2.3 مليون فلسطيني عالقين في القطاع المحاصر.

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