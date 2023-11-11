أبو الغيط : العالم بأسره شاهد على المذابح بحق سكان قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم السبت، أن العالم بأسره شاهد على المذابح المرتبكة بحق سكان قطاع غزة.

وقال أبو الغيط، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض ، إن "إسرائيل قتـلت أكثر من 11 ألف مدني في غزة منهم 70 % أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف".

وأكد أن الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة هو أولوية مقدمة على أي اعتبار آخر ، مشيرا إلى أن "إسرائيل ترغب في تحقيق تهجير قسري ثاني للفلسطينيين وهو ما نرفضه تماما ولا يمكن تمريره".

وأشار إلى أنه "لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتدمير حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

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