طبيب فلسطيني يحذر من خطر كبير على حياة  11 ألف مريض بالسرطان في غزة

المصدر: د ب ا

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قال طبيب كبير يعمل بالمستشفى الوحيد الذي يضم مرضى السرطان في غزة إن مرضاه في خطر من الوفاة بسبب غياب العلاج الضروري.

وقال الدكتور خميس الإسي، استشاري أمراض الأعصاب والألم في مستشفى الصداقة التركي، الذي خرج من الخدمة قبل أسبوع، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من غزة أنه كان هناك حوالي 70 مريضا داخل المستشفى، ذهب 50 منهم إلى منازلهم، بينما تم تحويل 20 في حالة حرجة إلى مستشفى دار السلام.

وأضاف: "هناك نحو 11 ألف مريض يعانون من السرطان في غزة وكانوا يحصلون على العلاج. ولا يحصل أي منهم الآن على العلاج الضروري".

وأشار إلى أن: "الموت يهدد هؤلاء الأشخاص جديا"، مضيفا أنهم لا يحصلون على الأدوية والعلاج الكيميائي اللازم لمرضى الأورام.

وأوضح الطبيب: "نفتقر إلى كل شيء بما في ذلك المورفين لتخفيف ألمهم وهذا أمر مفجع حقا".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي إن مقذوفا أحدث أضرارا بالمستشفى يوم الاثنين.

وأوضح الإسي أن: "الطابق الثالث بالمستشفى تعرض لضربة وهناك ضرر شديد".

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