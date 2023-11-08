الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب في غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 348 جنديًّا و59 شرطيًّا و10 من "الشاباك" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

فيما أعلن عن مقتل 35 جنديًّا إسرائيليًّا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة" مع دخول الحرب مع حماس شهرها الثاني، مجددة رفضها وقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية في غزة وتجاوز حصيلة القتلى عشرة آلاف شخص .

وواصلت إسرائيل القصف الجوي المكثف على القطاع الذي تسيطر والتقدم برا بعدما طوقت مدينة غزة وقسمت القطاع الى شطرين بحسب الجيش.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش بات "في قلب مدينة غزة".

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