الأمم المتحدة: نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع 2023

المصدر: د ب أ

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء ، نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وذكرت المنظمة الأممية، في بيان صحفي اليوم ، أن " وحدة تتبع النزوح تابعة لها رصدت نزوح تسعة آلاف و 273 أسرة في اليمن منذ بداية يناير الماضي وحتى الرابع وفمبر الجاري .

وأضافت المنظمة أن" هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 55 ألفا و 638 شخصا نزحوا مرة واحدة على الأقل ".

وأوضحت أن" أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب والضالع وعمران ".

يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو تسع سنوات، أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين من سكان البلاد، وفق تقارير أممية.

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