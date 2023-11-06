رئيس الوزراء الأردني: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بمثابة "إعلان حرب"

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أن أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال لقاء عقده اليوم في مجلس النوَّاب مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة؛ لوضعهم في صورة جهود الأردن لوقف العدوان على غزَّة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام، إن "كلُّ الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنِّسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".

وأكد الخصاونة أن "استمرار العدوان الآثم على قطاع غزَّة بكلِّ جرائمه يشكِّلُ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي".

وقال: "لا بُدَّ من وقف الحصانة والحماية التي تُعطي لإسرائيل رُخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدَّولي الإنساني يُحرِّم ويُجرِّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".

وأضاف الخصاونة: "كلُّنا على قلب رجل واحد خلف الملك عبد الله الثاني ، مؤسَّسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرِّفة لنُصرة القضيَّة الفلسطينيَّة ووقف العدوان على غزَّة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة".

وأشار إلى أن "الحصانة لإسرائيل والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّل ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين، والاعتداء الوحشي لم يميّز بين أهداف مدنية وعسكرية وطال حتى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف".

وأكد الخصاونة أنه "منذ اليوم الأول للحرب على غزة، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يبذل جهوداً مضنية لوقف هذه الحرب والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة".

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