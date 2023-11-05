حماس تشتبك مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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كشف الجيش الإسرائيلي أن جنوده هاجموا مقاتلين من حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسلحي حماس أطلقوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، وفقاً للتقرير.

وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي، اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين إلى الجزء الشمالي المدمر من قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، قام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر بإبلاغ المدنيين في شمالي قطاع غزة بالهروب نحو جنوب القطاع الساحلي المحاصر من أجل سلامتهم، ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن 700 ألف شخص نزحوا بالفعل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح خلال نافذة زمنية اليوم الأحد مجدداً للمدنيين في قطاع غزة بالفرار إلى الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.

وسيسمح الجيش الإسرائيلي لحركة المرور في الطريق المؤدي الذي يربط الجنوب خلال مهلة لمدة أربع ساعات اعتباراً من الساعة 10 صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، ليل السبت. ونشر الجيش الإسرائيلي أيضاً خريطة تظهر الطريق المحدد لذلك.

ومع ذلك هناك العديد من التقارير بشأن تعرض المدنيين الفارين للقصف في غارات جوية في أجزاء من قطاع غزة بعد أن أبلغهم الجيش الإسرائيلي بأنها ستكون آمنة.

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