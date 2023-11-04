نائبة أمريكية تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

المصدر: رويترز

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اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، محذرةً من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر تقريباً بين إسرائيل و«حماس».

جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقالت طليب، خلال التسجيل الذي أظهر صوراً لقتلى وجرحى القصف في غزة وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي، إن «جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحاتها.

وبعد أن قالت إسرائيل إن مسلحين من «حماس» قتلوا 1400 شخص وخطفوا أكثر من 240 في هجوم مفاجئ عليها في السابع من أكتوبر، شنَّ الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً ومدفعياً وبرياً على قطاع غزة.

وأكدت السلطات الفلسطينية أن الهجوم أودى بحياة ما يزيد على 9400 حتى الآن.

ويشهد قطاع غزة شحاً في المواد الغذائية، ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة في حين تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل بينما تدعو حليفتها إلى اتخاذ خطوات لتجنب مقتل المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت طليب: «لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024».

وأضافت: «سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024».

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